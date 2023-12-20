محلل: برنامج الطروحات الحكومية منح الاقتصاد المحلي قُبلة الحياة

قال حسام عيد، المحلل الاقتصادي، إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يعتبر قُبلة الحياة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها على اقتصادات العالم.

وأضاف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن برنامج الطروحات الحكومية يشمل أكثر من 35 شركة و18 قطاعًا.

محلل اقتصادي: تنفيذ برنامج الطروحات سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد

كما أكد أن تنفيذ برنامج الطروحات سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري وبالتالي على آداء الشركات وتوسعة أنشطتها بتخارج الحكومة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هذا سينعكس بالإيجاب على الآداء المالي لتلك الشركات ويدفعها نحو تحقيق معدلات نمو، كما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الموازنة العامة للدولة.

يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن شراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوس" وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة تأتي لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدًا في مصر.