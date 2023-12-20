الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام طلعت مصطفى: الاكتتاب على 7 فنادق يوفر للدولة 882 مليون دولار

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى

وجه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه ومتابعته المستمرة لإنجاح توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لاستعراض الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "نعمل على هذه الصفقة منذ عام كامل، ونجحنا بعد مجهود كبير جدًا".

كما وجه طلعت مصطفى رسالة للشعب المصرى قائلًا: "لدينا حكومة قوية فاعلة، ورئيس وزراء من أفضل رؤساء الوزارات التى شهدتهم مصر" مؤكدًا أن رئيس الوزراء يتابع على مدار الساعة كل التفاصيل.

وتابع: "لم أجد هذا الدعم من قبل سواء من رئيس الوزراء، هناك تلاحم وقوة فى تفعيل وانجاح القطاع الخاص فى إنجاح مهمته في النهوض بمصر والوصول إلى أرقام طيبة بالنسبة للاقتصاد".

كما أشار إلى أن الصفقة ستدخل لمصر عملة صعبة بقيمة 882 مليون دولار وحصة الحكومة بها 800 مليون دولار.

طلعت مصطفى 7 فنادق اكسترا نيوز رئيس الوزراء

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