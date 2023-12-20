مدبولى: المباحثات مع صندوق النقد الدولى مستمرة ولم تتوقف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي مستمرة ولم تتوقف، مشددًا على التنسيق الكامل بين الحكومة المصرية والصندوق، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني خالص.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقب توقيع الاتفاقية النهائية لـ7 فنادق عالمية بين الحكومة والقطاع الخاص: "قد يكون هناك اختلاف وجدل على التكتيكات التي يتم التعامل بها مع صندوق النقد.. ولكن التواصل مستمر ونحن بصدد العمل مع الصندوق لوضع خطة زمنية سيتم الإعلان عنها قريبًا".

وأوضح أن هناك 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مؤكدًا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والانطلاق في برنامج الطروحات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعتزم التخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من القطاعات، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.

بدورها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها قطاع خاص قادر على جذب الاستثمارات، موضحة أن الاستثمار الأجنبي في مصر ارتفع العام الماضي رغم كل الصعوبات.

جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.