الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: حريصون على تعظيم الاستفادة من قطاع الاتصالات

اجتماع رئيس مجلس
اجتماع رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة من قطاع الاتصالات بإعادة هيكلة هذا القطاع من خلال التوسع فيه على المستوى العالمي.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي نقلته "إكسترا نيوز": "اليوم سندخل عدد من الأنشطة المهمة في قطاع الاتصالات، ليست فقط في شركات المحمول أو شركات الاتصالات نفسها، وإنما في أنشطة مهمة جدًا يتوسع فيها العالم مثل الأبراج الخاصة بالاتصالات والفايبر أو الكابلات الفايبر، والداتا سنتر و مراكز البيانات".

مجلس الوزراء قطاع الاتصالات اعادة هيكلة شركات الاتصالات شركات المحمول الأبراج الفايبر مراكز البيانات

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