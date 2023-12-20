رئيس الوزراء: حريصون على تعظيم الاستفادة من قطاع الاتصالات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة من قطاع الاتصالات بإعادة هيكلة هذا القطاع من خلال التوسع فيه على المستوى العالمي.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي نقلته "إكسترا نيوز": "اليوم سندخل عدد من الأنشطة المهمة في قطاع الاتصالات، ليست فقط في شركات المحمول أو شركات الاتصالات نفسها، وإنما في أنشطة مهمة جدًا يتوسع فيها العالم مثل الأبراج الخاصة بالاتصالات والفايبر أو الكابلات الفايبر، والداتا سنتر و مراكز البيانات".