مدبولى: الإطار المؤسسى هو الحاكم لإدارة وتنسيق كل أعمال الطروحات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حرصت على وجود إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات وهذا تم من خلال إنشاء وحدة الطروحات داخل مجلس الوزراء؛ للإشراف على عملية إدارة وتنسيق كل أعمال الطروحات الموجودة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز" أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع كل جهات الدولة، وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وكل الجهات المالكة للشركات التي تُطرح.

وتابع: "لكي نستفيد من الخبرات الدولية تعاقدنا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من أجل المساعدة في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات".

واستكمل: "انتهينا من 14 شركة وأجرينا دراسات لـ50 شركة من الشركات التابعة للدولة" مشيرًا إلى المرحلة المقبلة مستمرة حتى ديسمبر 2024 أي حجم عمل لمدة عام كامل.

وأشار إلى أن هناك 4 قطاعات لهم الأولوية في عملية الطروحات، موضحًا أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص في قطاع المطارات لإدارة وتشغيل عدد من المطارات، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إدارة وتشغيل هذه المرافق المهمة جدًا.