الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: الإطار المؤسسى هو الحاكم لإدارة وتنسيق كل أعمال الطروحات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حرصت على وجود إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات وهذا تم من خلال إنشاء وحدة الطروحات داخل مجلس الوزراء؛ للإشراف على عملية إدارة وتنسيق كل أعمال الطروحات الموجودة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز" أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع كل جهات الدولة، وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وكل الجهات المالكة للشركات التي تُطرح.

وتابع: "لكي نستفيد من الخبرات الدولية تعاقدنا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من أجل المساعدة في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات".

واستكمل: "انتهينا من 14 شركة وأجرينا دراسات لـ50 شركة من الشركات التابعة للدولة" مشيرًا إلى المرحلة المقبلة مستمرة حتى ديسمبر 2024 أي حجم عمل لمدة عام كامل.

وأشار إلى أن هناك 4 قطاعات لهم الأولوية في عملية الطروحات، موضحًا أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص في قطاع المطارات لإدارة وتشغيل عدد من المطارات، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إدارة وتشغيل هذه المرافق المهمة جدًا.

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء اكسترا نيوز برنامج الطروحات

مواد متعلقة

باستثمارات 4 مليارات دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟