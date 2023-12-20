وزير الرياضة: دعم الرئيس السيسى وضع مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، دعم الدولة الكبير واللا محدود بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية والمنتخبات الوطنية، ما انعكس إيجابيًا على المستويات العربية والقارية والدولية.

واستقبل الوزير، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للاطمئان علي استعدادات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكر تدريبي وملاعب وجاهزية اللاعبين، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2024.

وقال إن الرئيس السيسي يدعم ويتابع بشكل متواصل لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، التي وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة، سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية".



واطمأن الوزير من المدير الفني للمنتخب الوطني على كل الاستعدادات القادمة للمنتخب وجاهزية اللاعبين، لخوض غمار منافسات أمم إفريقيا، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق والمتابعة مع اتحاد الكرة، وللاستجابة لطلبات المدير الفني الجديد، وتهيئة الأجواء، وتوفير كل ما يلزم له؛ للقيام بمهامه المنوط بها على أكمل وجه.علي تذليل كافة العقيات التي تواجه المنتخب خلال الفترة القادمة من حيث إقامة معسكر التدريب والملاعب وكافة اللوجستيات التي يحتاجها المنتخب.

من جانبه، أبدى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني سعادته البالغة بتواجده في هذا الصرح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة كأحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبرى المحافل الدولية.

وتوجه روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل في كافة الأمور الحيوية التي تخص شأن المنتخب الوطني، مشيرًا إلى تحمسه لتحقيق انتصارات مع منتخب مصر في قادم كأس أمم إفريقيا.



وفي نهاية اللقاء، أعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للمدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وتحقيق النجاح مع المنتخب بتقديم أداء متميز ونتائج جيدة في مختلف المنافسات، وبخاصة أمم إفريقيا 2024، وبالشكل الذي يحقق تطلعات وآمال الجماهير المصرية.