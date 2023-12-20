وزيرة التخطيط: نجاح صفقات الطروحات تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إتمام أي من الصفقات التى تنفذها الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تعكس قوة الاقتصاد المصري، وتنوعه وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية



وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن مصر نجحت فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للداخل رغم تناقص الاستثمار الأجنبى على المستوى العالمي بنسبة ٤٠%، بسبب الظروف التي يعيشها العالم.



وأشارت السعيد، إلى أنه تم إجراء طرح تنافسي لعدد من الفنادق التاريخية وتقدم له عدد من المستثمرين، وفازت به شركة مصرية تتبع القطاع الخاص، لديها القدرة على إدارة هذه المشروعات.

صفقة بيع فنادق تاريخية

وتابعت: "الصفقة استغرقت إجراءات كثيرة، وجزء من هذه الفنادق سيتم رفع قدرته لجذب شريحة مختلفة من السائحين، ونعمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، ومن المتوقع أن تتضاعف الاستفادة من هذه الفنادق نتيجة رفع كفاءتها وقدرتها".

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وبموجب ما تم توقيعه اليوم، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.