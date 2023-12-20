الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: 55 تريليون دولار تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا

مشاركة التخطيط فى
مشاركة التخطيط فى اجتماعات جامعة الدول العربية

قال الدكتور أحمد كمالى, نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرؤية العربية 2045 يجب أن تكون داعمة للخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية بالدول العربية، ومنها في مصر التي تُمثلها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في نسختها المحدثة المُطلقة في نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أهمية أن تلعب الرؤية الإقليمية دورًا تكامليًا معها ومتسقًا مع أجندة الأمم المتحدة 2030.

 

الرؤية العربية 2045

جاء ذلك خلال مشاركة  الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عن مصر بالشق الوزاري للدورة الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بمقر جامعة الدول العربية، حول طرح الرؤية العربية 2045 في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل، بحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رولا دشتي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

"التخطيط" ينظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تقويم الآثار البيئية"

أهداف التنمية المستدامة 

وأضاف كمالي، أنه نظرًا لتعدد التحديات العالمية الحالية الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية والتي تُعرقل العملية التنموية في مختلف دول العالم خاصة الدول النامية، فقد أصبح من الضروري على جميع الحكومات تعزيز القدرات الوطنية والمحلية لديها لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة أنه لم يتبق سوى 7 سنوات فقط حتى عام 2030.

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وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع مسودة تقرير منظمة OECD الاقتصادى لمصر

وتابع كمالي، أن التكنولوجيا والتحول الرقمي والإبداع والابتكار أصبح لها أدوار أساسية في عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول كلها، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، والسكن والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى تقرير "التكنولوجيا كقوة من أجل الخير" لعام 2023 والذي أوضح أن التكنولوجيا والابتكار وصناعتها أصبحت من العوامل الحاسمة في تحديد مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واحتياجات المواطنين.

ولفت إلى تأكيد التقرير أن التكنولوجيا يمكن أن تخفض من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يصل إلى 55 تريليون دولار أمريكي، مما يتيح تحقيق 103 من غايات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 169 غاية، مضيفًا أنه من الممكن أن يؤدي الاستثمار في مجالات الابتكار إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو ثلاثة أضعاف حتى عام 2060.

التخطيط نائب وزيرة التخطيط الإسكوا جامعة الدول العربية الرؤية العربية

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