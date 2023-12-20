مدبولى: مستمرون فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.. وسنعلن خظواتنا بانتظام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، فإنها عازمة وبقوة وحرص شديدين على تفعيل سياسة الملكية والانطلاق في موضوع الطروحات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية ستستعين بالخبرات الدولية التي تساعدها في هذا الشأن، بحيث يتم الطرح طبقًا لخطوات معلومة ومعلنة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن العمل سيبدأ من خلال التعاون مع الخبرات الدولية وأيضًا الخبرات المحلية في هذا الشأن، وسنعلن بصورة منتظمة خلال الفترة القادمة عن أسماء الشركات التي سنطرحها وتوقيتاتها.