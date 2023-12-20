سكرتير عام الأقصر يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم (صور)

شهد محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة بديوان عام المحافظة والتى تنظمها مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم، تحت رعاية محافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة ود. حسام القاضى رئيس مجلس إدارة نادى الإرادة والتحدى، جاء ذلك فى ضوء احتفالات محافظة الأقصر باليوم العالمى لذوى الإعاقة.

تضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الاستعراضية مقدمة من فريق جمعية المصرى وشعر وإنشاد دينى وتسليم كراسى متحركة لعدد 8 طلاب من مدارس التربية الخاصة، وعدد 11 مكتبة برايل لطلاب فصول النور الملحقة بمدرسة طه حسين للمكفوفين، وعدد 2 طرف صناعى، وعدد 2 سماعة لضعاف السمع، وعدد 2 كرسى كهربائى.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل الخدمات، والعمل على إزالة الحواجز والتحديات بما يكفل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الخدمات المناسبة لهم لدعمهم وحصولهم على الحياة الكريمة اللائقة وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتحدى صعوبات الحياة، متوجهًا بالشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة بهذا الشكل اللائق والمشرف.

وأشاد محمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، بدور القائمين عليها لتحقيق أقصى درجات التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تثقيف الأفراد والمنظمات على دعمهم ودمجهم، مع توفير آليات تيسير الصعوبات لهم لمواجهة تحديات الحياة.

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بالأقصر

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بالأقصر

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بالأقصر

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بالأقصر

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بالأقصر

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بالأقصر

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بالأقصر