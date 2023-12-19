الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع عقد تخصيص 7.5 فدان لإنشاء مستشفيات الأقصر الجامعية (صور)

توقيع العقد
توقيع العقد

وقع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والمهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، نائبًا عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.5 فدان بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة والمخصصة بنظام نقل الأصول لصالح جامعة الأقصر لإقامة مستشفيات الأقصر الجامعية.

وجرى توقيع العقد، في مبنى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، بحضور جمال سيد، الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر.

ووجه رئيس جامعة الأقصر، الشكر لهيئة المجتمعات العمرانية على تقديم سبل الدعم الممكنة لسرعة تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن إنشاء مستشفيات جامعية كان حلمًا لأبناء المحافظة، الذين يتكبدون عناء السفر للمحافظات الأخرى للحصول على الخدمات الطبية.

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رئيس جامعة الأقصر وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية محافظة الأقصر كلية الطب

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