لجنة من الدراسات التربوية بالأعلى للجامعات تزور جامعة الأقصر (صور)

استقبل الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، لجنة من قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، في زيارة استغرقت يومين برئاسة الدكتورة أمل عبدالفتاح سويدان، رئيس لجنة القطاع وعضوية د.ماجد محمود أبوالعينين، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس والدكتور محمد رجب فضل الله، أستاذ التربية، جامعة العريش.

واستعرض د.وليد محمد عبدالله، المشرف على كلية التربية بالجامعة، دراسة الجدوى أمام لجنة القطاع، إذ شهد اللقاء مناقشة استمرت لمدة ساعتين، للوقوف على كل تفاصيل هذه الدراسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح كامل، مدير الدبلومة التربوية بالأقصر، والدكتور سعدي الغول، عميد كلية الألسن بالغردقة، وأستاذ التربية بكلية التربية بالغردقة، والدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب وجمال السيد، أمين الجامعة المساعد، وعمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة جاءت بغرض الوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بكلية التربية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إنهاء كافة التجهيزات بالكلية بما يتوافق مع معايير الجودة ورؤية مصر للتنمية المستدامة؛ لدخول الكلية للخدمة لدعم أبنائنا بالصعيد.

وتفقدت اللجنة الخميس برفقة الدكتور رئيس الجامعة، والدكتور المشرف على كلية التربية، قاعات التدريس، ومعامل الكلية والمكاتب الإدارية، وملحقات الكلية من: الملعب الثلاثي، وجرى عرض فيلم عن جامعة الأقصر، ومقومات كلية التربية بالقاعة الكبرى بكلية التربية.

كان في استقبال اللجنة بالكلية أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة من أبناء الأقصر بكليات التربية بجامعات الصعيد ومديري الإدارات بالجهاز الإداري.

وأشادت اللجنة بالإمكانات المادية والبشرية بالكلية؛ لتضاف إلى قائمة الكليات بجامعة الأقصر لخدمة أبناء المحافظة، ومحافظات الصعيد، كما أثنت اللجنة على دعم السيد رئيس الجامعة؛ لتوفير كافة احتياجات الكلية.