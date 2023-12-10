محافظ الاقصر يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وهدى المغربى السكرتير العام للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر بالادلاء بأصواتهم فى لجنة الوافدين التابعة لقسم الأقصر بمعهد الفتيات الأزهري بشارع خالد بن الوليد فى منطقة العوامية.

جاء ذلك خلال تفقده عددا من لجان الاقتراع للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بمركزى إسنا وأرمنت وبقية لجان الأقصر، للتأكد من فاعلية الإجراءات المنفذة لتوفير كل سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة.

وأكد محافظ الأقصر أن اليوم الأول من الانتخابات يسير بكل يسر، مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل سلس، كما اثنى على حرص المرأة وكبار السن وذوي الهمم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية موجها الشكر لكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يدلي بصوته

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يدلي بصوته

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يدلي بصوته