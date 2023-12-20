الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"زووم إفريقيا" فى تغطية خاصة لفعاليات مؤتمر المناخ Cop 28 بدبى

الإعلامية سالي عاطف
الإعلامية سالي عاطف في برنامج زووم إفريقيا

تقدم الإعلامية سالي عاطف في برنامجها "زووم إفريقيا" على قناة CBC يوم غدٍ حلقة جديدة وتغطية خاصة لفعاليات مؤتمر المناخ Cop28 بدبي.

وتجري "سالي" لقاءً مع أبوبكر جالو، مسئول في وزارة البيئة بجامبيا؛ للحديث عن مشاركة بلاده في فعاليات مؤتمر المناخ بدبي، ومدى تأثرها بأضرار التغيرات المناخية.

كما تجري لقاء مع جيري إسكندر، مسئول تنمية وتطوير بتنزانيا، ودور دولته في التخفيف من حدة تغير المناخ في العالم.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ بدبي تجري كذلك سالي عاطف لقاءات مع كل من أليماتا كوني، خبير اقتصادي ومالي وبيئي بدولة كوت ديفوار، ولقاء مع البروفيسور بروسبر ماتوندي، الأمين الدائم لوزارة البيئة والمناخ والحياة البرية بزيمبابوي، للحديث عن أضرار المناخ المدمرة على زيمبابوي من جفاف وفيضانات.

وتجري لقاء خاص مع ليفوكو مواجي، وزير الطاقة والمعادن بدولة بوتسوانا، حيث يكشف عن أن بوتسوانا تحصل على اقتصادها الرئيسي من خلال استغلال الموارد المعدنية الهائلة التي تزخر بها.

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