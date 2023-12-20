الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: القوات الأوكرانية تتحول إلى "وضع دفاعي" على طول المواجهة

حرب روسيا
حرب روسيا

قالت بريطانيا إن القوات الأوكرانية تتحول إلى "وضع دفاعي" على طول جزء كبير من خط المواجهة مع روسيا في الحرب التي بدأت في فبراير 2021. 

وتحول القوات الأوكرانية اهتمامها إلى تعزيز مواقعها الدفاعية على طول جزء كبير من خط المواجهة، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية. 

وفي إيجازها الاستخباراتي اليومي، قالت وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب دعوات زيلينسكي، اعتبارًا من أواخر نوفمبر 2023، "من أجل تحصين أسرع في القطاعات الرئيسية".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، أن في الأسابيع الأخيرة، حشدت أوكرانيا جهودًا متضافرة لتحسين التحصينات الميدانية مع تحول قواتها إلى وضع أكثر دفاعية على طول جزء كبير من خط المواجهة، وفق ما جاء في الجارديان البريطانية. 

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وأضافت: في أحد أجزاء المشروع، عملت أوكرانيا على تحسين الدفاعات على طول حدودها مع بيلاروسيا باستخدام أسنان التنين، والأسلاك الشائكة، والخنادق المضادة للدبابات اعتبارًا من منتصف ديسمبر 2023.

وتواصل روسيا خيارات الهجوم المحلي في عدة قطاعات، لكن الهجمات الفردية نادراً ما تتجاوز حجم الفصيلة. من غير المرجح حدوث اختراق روسي كبير، وبشكل عام، تتميز الجبهة بالركود.

وقال الكرملين إن أوكرانيا انسحبت من مفاوضات السلام مع روسيا عام 2022 “بناء على إصرار بريطانيا”. وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المملكة المتحدة “منعت "إجراء مفاوضات مع روسيا".

قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن روسيا شنت هجومها الجوي الخامس هذا الشهر مستهدفا كييف. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 18 من أصل 19 طائرة بدون طيار هجومية أطلقت على كييف وأوديسا وخيرسون ومناطق أخرى في أوكرانيا. ولم يتضح على الفور عدد الضحايا الذين دمروا فوق كييف.

وقد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين يوم الأربعاء. وأشاد شي بنمو التجارة الثنائية بين البلدين، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 200 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023. ووفقا للبيان الرسمي، قال شي: “إن تطوير العلاقات بين الصين وروسيا هو خيار استراتيجي اتخذه الجانبان على أساس على المصالح الأساسية للشعبين».

روسيا أوكرانيا بريطانيا الدفاع الحرب

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