الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: روسيا لا تزال تحتفظ بأكثر من 60 ألف جندي على محور مدينة باخموت

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال المتحدث باسم قيادة القوات البرية الأوكرانية، فولوديمير فيتيو،  إن روسيا لا تزال تحتفظ حاليًا بـ 62 ألف جندي على محور معارك مدينة باخموت شرقًا.


وأضاف فيتيو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن هذا العدد لم يتغير تقريبًا و"أن الجنود الروس ينقلون الاحتياطيات لتلافي الخسائر الفعلية"، واصفًا خسائر موسكو هناك بـ "الفادحة".

وأوضح فيتيو أن "هذا القطاع يمثل أولوية للقوات الروسية وهم يحاولون التقدم نحو بلدة تشاسيف يار"، مشيرًا إلى أن "الجيش الأوكراني في موقف دفاعي في قطاع باخموت، ويصد الهجمات". فوفقًا له، تم صد 6 هجمات للروس في تلك المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب فيتيو، فقد استخدم الروس خلال اليوم الماضي 19 طائرة انتحارية بدون طيار وشنوا 344 غارة على المواقع الأوكرانية، لافتًا إلى أن الروس يحاولون الضغط على قطاع باخموت "ونرى وجود وحدات من المظليين الروس ووحدات من البحرية ووحدات هجومية".

ووفقًا له، قتل الأوكرانيون 135 جنديًا روسيًا ودمروا 27 قطعة من المعدات العسكرية في هذا القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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