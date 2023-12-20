الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ممدوح عباس يحسم الجدل حول رحيل زيزو عن الزمالك

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

وعد ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بالحفاظ على نجم الفريق أحمد سيد زيزو، خلال الفترة المقبلة، وعدم رحيله نهائيًا عن صفوف الفريق “مهما كانت الإغراءات المالية”.

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”: "شعبية الزمالك بُنيت وزادت على أسماء كبيرة تاريخية وحاضرة، كابتن محمد لطيف، كابتن حنفي بسطان، كابتن حمادة إمام، كابتن طه بصري، كابتن ابراهيم يوسف، كابتن حسن شحاتة، كابتن علي خليل، كابتن حازم إمام، كابتن شيكابالا، كابتن أحمد زيزو، وإن لم تسعفني الذاكرة فهم كثيرون".

أضاف عباس: "افتخروا بناديكم، ولن يتم إطلاقا أن ينال من هذا الكيان الصامد، الذين حاولوا مراراً و تكراراً هدمه، لكن دون جدوى"، مختتمًا تغريدته بالقول: "على عهدتي شخصيًا، لن يغادر أحمد زيزو نادي الزمالك هذا العام".

ممدوح عباس يتعهد بالحفاظ على زيزو

وارتبط اسم أحمد سيد زيزو، بالرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديدا يناير 2024، عبر بوابة الدوري السعودي "دوري روشن المحترفين".

ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق أحمد سيد زيزو رحيل زيزو عن الزمالك دوري روشن السعودي للمحترفين فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024

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