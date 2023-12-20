محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال أعياد النصر

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسّعًا؛ لبحث استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال أعياد ٢٣ ديسمبر( العيد القومي لمحافظة بورسعيد).

جاء ذلك بحضور د.عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ود.منصور بكري، وعدد من الأجهزة التنفيذية ومقاولو المشروعات وجهاز تعمير سيناء وممثل مؤسسة مشكاة نور.

واستعرض محافظ بورسعيد الاستعدادات الخاصة باحتفالات المحافظة بالعيد القومي، فضلا عن استعراض نسب العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثالثة من فاطمة الزهراء لسرعة افتتاحه في أقرب وقت خلال احتفالية كبرى تليق بما شهدته المنطقة من أعمال تطوير شاملة.

كما استمع المحافظ، للموقف التنفيذي الحالي في أعمال تطوير الممشى السياحي، وإنشاء سوق خديجة الحضاري الذي يأتي ضمن أعمال تطوير منطقة خديجة، وموقف العمل في تطوير المناطق السكنية في عدد من الأحياء، ونسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من مشروعات تطوير الطرق بجميع الأحياء.

كما تطرق اللواء عادل الغضبان، لموقف الاعمال التي شهدتها عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد، مشيرا أنه يجرى الانتهاء منها استعدادا لافتتاحها وتشغيلها قريبا، لافتا أن افتتاحات المشروعات الجديدة ستشهد حضور عدد من الوزراء والشخصيات الهامة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي

في السياق، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل والتنسيق بين الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن الاحتفالات ستليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة.

وأكد المحافظ فخره بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك اصرار على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين.

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