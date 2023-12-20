بالكركم الأسود والكركمين.. كيفية تحسين طول العمر ومنع السرطان في الجسم

الكركم الأسود الكركمين، وهو مركب قوي ذو خصائص مضادة للالتهابات مثيرة للإعجاب، حيث يعمل على تخفيف الألم، وتقليل الالتهاب، وحتى محاربة البكتيريا المزعجة على بشرتك، ودعم جهازك الهضمي.

فوائد الكركم الأسود

كما أن الكركم الأسود لديه سلاح سري لتحدي الشيخوخة وتحفيز عملية التمثيل الغذائي لديك. تشير الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع، والتي يمكن العثور عليها في المكتبة الوطنية للطب، إلى أنه يمكنه تنشيط البروتينات المرتبطة بالشيخوخة الصحية، مما يشير إلى دوره المحتمل في تعزيز طول العمر والرفاهية الأيضية.

فاعليته ضد السرطان

تعد المعركة ضد السرطان واحدة من أهم الحدود في مجال البحوث الصحية، والكركم الأسود يتقدم إلى الساحة، حيث تشير الأبحاث إلى أن الكركمين الموجود في الكركم، بما في ذلك نسخته السوداء، قد يحمل فوائد صحية كبيرة في مكافحة الخلايا السرطانية. كشفت الدراسات المخبرية عن نتائج واعدة، حيث أظهرت قدرة الكركمين على مكافحة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الرئة والثدي والبروستاتا والقولون. ومع ذلك، من المهم أن نكون حذرين بشأن توقعاتنا.

في حين أن الدراسات المخبرية تبدو واعدة، فإن غالبية الأدلة تأتي من الأبحاث على الحيوانات أو الخلايا، لا تزال الدراسات البشرية في الأفق، وحتى ذلك الحين، من الحكمة التعامل مع هذه النتائج بتفاؤل ولكن أيضًا بجرعة صحية من الشك.

أضرار تناول الكركمين بكثرة

في حين أن تناول الكركمين بكميات كبيرة آمن بشكل عام، إلا أن الجرعات العالية قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل اضطراب المعدة والغثيان والدوخة والإسهال. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل مشاكل المرارة، واضطرابات النزيف، والحالات الحساسة للهرمونات، والعقم، وأمراض الكبد، فمن الضروري التعامل بحذر. إذا كنت تندرج ضمن هذه الفئات، فمن المستحسن استخدام الكركم الأسود بحذر وطلب التوجيه من أخصائي الرعاية الصحية.