أبرزها الكركم..7 أطعمة شتوية تعزز صحة دماغك

يعد الشتاء بمثابة راحة مرحب بها من حرارة الصيف الطويلة، لكن الطقس البارد له تحدياته الخاصة، في حين أن الأشهر الباردة توفر الفرصة للتغذية الجيدة وممارسة الرياضة بشكل أكبر، فهي أيضًا الموسم الذي تتزايد فيه الأمراض بسبب انخفاض المناعة.

وتلعب التغذية دورًا مهمًا في صحة الدماغ، كما أن إضافة الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعدك في تحسين مستويات الطاقة لديك طوال اليوم، ومن السهل الوقوع في فخ الوجبات السريعة والحلويات اللذيذة خلال الموسم، حيث تزداد الشهية وتتحسن عملية الهضم. ومع ذلك، فإن استغلال الموسم لصالحنا والانغماس في المسرات الموسمية يمكن أن يساعد في تعزيز صحتنا على المدى الطويل.

الأطعمة اللذيذة التي تعزز صحة الدماغ والتي يمكنك الاستمتاع بها في الشتاء.

1. سمك السلمون

يعتبر سمك السلمون الغني بالأوميجا 3 منشطًا للدماغ يمكن أن يساعد في تحسين وظيفته وكفاءته، توفر أوميجا 3 جرعات عالية من الأكسجين للدماغ ما يسمح للعضو المهم بالاحتفاظ بالمعلومات الجديدة مع الاهتمام أيضًا بالمعلومات القديمة، إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يطلق عليه "البطل الخارق" لعقلك، فهو سمك السلمون.

2. مزيج الجوز

سهلة ومريحة ومغذية للغاية، يمكن أن توفر المكسرات والبذور المقرمشة، بما في ذلك الجوز واللوز والفول السوداني وعباد الشمس وبذور اليقطين، مزيجًا غذائيًا مناسبًا لعقلك لأن هذه الأطعمة الفائقة الصغيرة مليئة بالبروتين وأحماض أوميجا الدهنية، وغني عن القول أنها لذيذة الأكل ويمكن استهلاكها دون أي متاعب في أي مكان وفي أي وقت.

3. الخضر الورقية

اجعل السبانخ والبروكلي أفضل أصدقائك هذا الشتاء لأن هذه الخضار الخضراء مليئة بالفيتامينات لعقلك، غنية بفيتامين E والفولات، وهي بمثابة حراس دماغك ضد الجذور الحرة، إن تناولها هو وسيلة مؤكدة للعيش لفترة أطول وخالية من الأمراض.

4. الأفوكادو

إنه الخير الكريم لعقلك الذي سيساعدك على تعزيز وظيفته وكفاءته، الأفوكادو غني بأحماض أوميجا الدهنية وفيتامين E، ما يجعله علاجًا لذيذًا للدماغ.

5. الكركم

التوابل الذهبية هي ما تحتاجه لتعزيز صحة دماغك، إنه مليء بالكركمين، وهو مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة يساعد خلايا الدماغ على النمو وإعادة النمو.

6. الفراولة

الرغبة الشديدة في تناول الحلويات في الشتاء شائعة خاصة بعد الوجبات، في حال وجدت نفسك تتجه نحو كعكة الجبن الكريمية في كل مرة تنهي فيها وجبتك، تناول وعاء من الفراولة بدلًا من ذلك. الفراولة أكثر من مجرد حلوة، إنها تعزز ذاكرتك، وتقلل من التوتر، وتبقي خلايا دماغك سعيدة.