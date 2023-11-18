السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

هذا ما يحدث لك إذا تناولت شاي الكركم يوميًا

شاي الكركم
شاي الكركم

يتسأل الكثيرين ماذا يحدث فى جسمك عند تناول شاي الكركم يوميا لمدة شهر ؟ خاصة وأنه يعتبر واحد من أهم المشروبات التي تساعد بصورة كبيرة فى القضاء على عدد ضخم من المشاكل الصحية فوفقا لما جاء فى موقع "بولدسكاى"، فيساعد على التخلص من الوزن الزائد لانه يساعد على حرق الدهون.

ماذا يحدث فى جسمك عند تناول شاي الكركم يوميا لمدة شهر ؟ 

يجيب التقرير التالي عن تساؤل ماذا يحدث فى جسمك عند تناول شاي الكركم يوميا لمدة شهر؟ وعلاقته بالحالة النفسية والمزاجية حيث يؤكد  موقع "بولد سكاى" أن تناوله يساعد في تحسين عمل الجهاز التنفسي نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد بصورة كبيرة فى القضاء على الالتهابات وبالتالي تحسين عمل الجهاز التنفسي، إلى جانب ذلك يساعد مشروب شاي الكركم على تحسين الحالة النفسية والحالة المزاجية لذا يفضل تناوله فى الصباح الباكر.

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شاي الكركم يساعدك على الحماية من التعرض لأمراض القلب
 

وكما جاء فى الموقع، يساعد شاى الكركم على التخلص من مشكلة غازات البطن، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم والتخلص من الكوليسترول السيئ فى الجسم وبالتالى الوقاية من التعرض للإصابة بأمراض القلب، ويلعب شاي الكركم دور مهم فى التخلص من سموم الجسم وبالتالى القضاء على تراكم السموم فى الجسم الامر الذي يؤثر بشكل سلبي على صحة جهاز الكبد.

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هل شاي الكركم بيخلصك من مشكلة ثبات الوزن؟

كما يساعد شاي الكركم على التخلص من مشكلة ثبات الوزن، كما يساهم فى رفع كفاءة جهاز المناعة وبالتالي التصدي لمشكلة ضعف المناعة التي ينتج عنها التعرض للإصابة بنزلات البرد.

كما يعمل شاي الكركم على التخلص من مشكلة التوتر والقلق ففي حال كنت ممن يعانون من مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم بشكل سليم فشاى الكركم يساعدك على التخلص من تلك المشكلة بمنتهي السهولة.

 

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