الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتعرف على مشروعات الطلاب بمعرض "إيسف"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض “إيسف” للعلوم والهندسة 2023-2024 المقام بمركز التطوير التكنولوجي، للتعرف على مشروعات الطلاب أثناء مرحلة التقييم لمشروعات الطلاب المشاركين في المعرض من قبل لجنة مشكلة من كلية الهندسة والعلوم جامعة بورسعيد، تمهيدا لتصعيد المشروعات الفائزة لتمثيل بورسعيد في معرض الجمهورية بحضور دكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم، وسمر موافي، رئيس حي الضواحي.

وأشاد محافظ بورسعيد بمشروعات الطلاب ومهاراتهم التي تؤهلهم للوصول لمراكز متقدمة خلال المسابقات النهائية، مؤكدا تقديم كامل الدعم للطلاب خلال تمثيلهم لمحافظة بورسعيد على مستوى الجمهورية، وعلى هامش المعرض،  عقد محافظ بورسعيد لقاءا مع طلاب الصف الأول بالمرحلة الثانوية أثناء تواجدهم فى ورشة عمل التابلت المدرسي.

وأشار المحافظ خلال حديثه، إلى أن محافظة بورسعيد أولت لملف التعليم اهتماما خاصا، وحرصت على تطوير المدارس والمعلمين للارتقاء بالعملية التعليمية، منوها لأهمية التدريب المستمر على أحدث نظم التعليم بما يحقق الأهداف المرجوة من تطوير العملية التعليمية.

 تصعيد 30 مشروعا للمعرض المحلي لمحافظة بورسعيد

جدير بالذكر أنه جرى تصعيد 30 مشروعا للمعرض المحلي لمحافظة بورسعيد والمؤهل للتصفيات ما قبل النهائية للمعرض الجمهوري، وتشمل 16 مشروعا علميا، و14 مشروعا هندسيا، و16 مشروعا جماعيا، و14 مشروعا فرديا، بإشراف 15 معلما، و46 طالبا بينهم 9 مشاريع تحت السن (أقل من 14 عام).

وتتنوع المشاريع بين علمية وهندسية في المجالات المختلفة وهي (الكيمياء الحيوية، علوم النباتات، الهندسة البيئية، التصاميم والمواد المستدامة، الهندسة الميكانيكة، الهندسة الطبية، الأنظمة المدمجة، أنظمة البرمجيات، الحاسوبية والمعلوماتية، علم المواد).

واشتركت 18 مدرسة في المعرض وهي (مدرسة ظهر التكنولوجية التطبيقية - مدرسة الشهيد مجند أبو جمرة الفنية المتقدمة العسكرية - أشتوم الجميل الابتدائية - القناه الإعدادية بنين- مدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة لغات- مدارس النيل المصرية - أسامة بن زيد الرسمية للغات-  الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين، أبوبكر الصديق-  علم الدين الثانوية بنات،  بورسعيد الثانوية بنات، مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات، الغرفة التجارية الثانوية بنات، القناة ع بنات- بنك بورسعيد الوطنى الرسمية لغات- بورسعيد الرسمية لغات-مدرسة المتفوقين المنصورة - الصفوة الخاصة).

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مؤتر مشروعات مدارس معارض ٣٠ مشروع

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