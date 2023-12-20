البرلمان يصدق على عدد من مضابط الجلسات العامة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، على التصديق على عدد من المضابط للجلسات العامة للمجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إن الأمانة العامة للمجلس قد قامت بنشر المضابط العامة للجلسات من الخامسة إلى العاشرة وكذلك الجلسة العامة الطارئة والجلسة العامة رقم 13.

وأضاف جبالي موجهاً كلامه للنواب: هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على تلك المضابط ولم يبد أي نائب أي من الملاحظات بعدها.

وقال جبالي: ليس هناك أي ملاحظات على تلك المضابط لذا أعلن تصديق المجلس على تلك المضابط.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال المجلس يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وكذلك تقارير اللجان النوعية عن 4 اتفاقيات دولية.

وجاءت تلك التقارير كالتالى:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

استضافة جمهورية مصر العربية مركز التدريب الإقليمي

3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2023بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية مركز التدريب الإقليمي التابع لاتحـاد البريد العالـــمي والموقـعة بتــاريخ 11 مايو 2023.

4) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.