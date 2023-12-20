الحكومة تبحث توافر السلع والسيطرة على الأسواق فى الاجتماع الأسبوعى اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، الذي بدأ قبل قليل، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات الشائكة على طاولة الحكومة.

ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء، توافر السلع الأساسية للمواطنين، وآليات ضبط الأسواق، ومغالاة التجار في أسعارها، وكيفية إحكام السيطرة عليها، وما آلت إليه الإجراءات التي قررتها الحكومة في هذا الشأن خلال الأيام الماضية.

كما يتوقع مناقشة المجلس الاستعداد لبدء فتح باب تقدم المواطنين مجددًا للتصالح على مخالفات البناء، بعد انتهاء إصدار تعديلات القانون الجديد للتصالح، وإقراره من رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان عليه.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جاهزية مستشفيات الوزارة، لاستقبال أي حالات كورونا بعد إعلان ظهور متحور جديد لها، ومدى إمكانية التعامل مع أي حالات إصابة.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

أيضا يتوقع تأكيد المجلس جاهزية الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار، حال سقوطها، ووفقا لتقارير الأرصاد الجوية، وذلك بعدما أعلنت الجهات استعدادها الكامل للتعامل مع أي سقوط محتمل للأمطار.

ومن المقرر أيضًا أن يناقش المجلس طلبات عاجلة لعدد من الوزارات والمحافظات، للموافقة عليها من عدمه، في إطار خطط الحكومة لتسريع وتيرة خطط التنمية التي تنفذ في كل مصر.

كما يتوقع أيضًا مناقشة المجلس الجاهزية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، ومراجعة مشروعات المرحلة الأولى، وإذا كان هناك أي معوقات تحتاج لقرارات عاجلة من المجلس.

ومن المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفى عالمي، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.