الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تبحث توافر السلع والسيطرة على الأسواق فى الاجتماع الأسبوعى اليوم

صورة ارشيفية لاجتماع
صورة ارشيفية لاجتماع المجلس

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، الذي بدأ قبل قليل، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات الشائكة على طاولة الحكومة.

ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء، توافر السلع الأساسية للمواطنين، وآليات ضبط الأسواق، ومغالاة التجار في أسعارها، وكيفية إحكام السيطرة عليها، وما آلت إليه الإجراءات التي قررتها الحكومة في هذا الشأن خلال الأيام الماضية.

كما يتوقع مناقشة المجلس الاستعداد لبدء فتح باب تقدم المواطنين مجددًا للتصالح على مخالفات البناء، بعد انتهاء إصدار تعديلات القانون الجديد للتصالح، وإقراره من رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان عليه.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جاهزية مستشفيات الوزارة، لاستقبال أي حالات كورونا بعد إعلان ظهور متحور جديد لها، ومدى إمكانية التعامل مع أي حالات إصابة.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

أيضا يتوقع تأكيد المجلس جاهزية الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار، حال سقوطها، ووفقا لتقارير الأرصاد الجوية، وذلك بعدما أعلنت الجهات استعدادها الكامل للتعامل مع أي سقوط محتمل للأمطار.

ومن المقرر أيضًا أن يناقش المجلس طلبات عاجلة لعدد من الوزارات والمحافظات، للموافقة عليها من عدمه، في إطار خطط الحكومة لتسريع وتيرة خطط التنمية التي تنفذ في كل مصر.

كما يتوقع أيضًا مناقشة المجلس الجاهزية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، ومراجعة مشروعات المرحلة الأولى، وإذا كان هناك أي معوقات تحتاج لقرارات عاجلة من المجلس.

ومن المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفى عالمي، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية على طاولة الحكومة توافر السلع الأساسية للمواطنين ضبط الأسواق

مواد متعلقة

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

حبس "تيك توكر" من أكتوبر بتهمة "فيديوهات فاضحة"

الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس