لماذا هجم رجال الأزهر على الشيخ عبدالمجيد سليم؟.. اعرف القصة

حياة مشايخ وأئمة الأزهر مليئة بالأسرار والكواليس ومن ضمن هؤلاء المشايخ الشيخ الأزهري عبدالمجيد سليم، الذي ضبط متلبسًا بالغناء على مسرح عابدين ونقل إلى قنا عقابًا له على هذه الغلطة التى تتنافى وتقاليد الشيوخ الأجلاء، وذلك بحسب ما جاء في مجلة الكواكب.

أشارت المجلة إلى أن جريمة الشيخ عبد المجيد سليم تتلخص فى نظر من نقلوه إلى ظهر على المسرح وسط 50 شابا وفتاة يكونون فرقة “الكورال “ التى انشاتها مصلحة الفنون لتكون نواة لفرقة أوبرا مصرية، واختارت أفرادها ممن يتميزون بالقدرة والاحساس والموسيقى.

مقطوعات صوتية غريبة بالإيطالية

لم يغن الشيخ أغنية “قوللى عملك ايه قلبى” أو” يا أمه القمر عالباب” أو “ياشاغلنى وقلبك خالى”، لكنه كان يقود المجموعة بمقطوعات صوتية غريبة بالإيطالية كان الوحيد بين أفرادها يرتدى زى الشيوخ، "العمامة والجبة”.

وجمع بين الدراستين الموسيقى والدراسة الأزهرية وكان الأول دائمًا فى كل امتحان حتى أتم الدراستين، وقال الشيخ الأزهرى يدفع عن نفسه هذه التهم: الموسيقى لغة عالمية وفن لايتنافى مع الدين أو الأخلاق، فن لم يحرمه القرآن ولم تمنه الشريعة بل أن الكثير من الأحاديث النبوية الشريعة تؤيد الموسيقى، وكان آل بيت الرسول والخلفاء الراشدون يدعون لها ويسمعونها دائما.

وتابع "وقد تحبرت فى الموسيقى عن هواية، وتعمقت فيها عن أسس وضعها قادة هذا الفن فى العالم كببتهوفن وموزار وباخ ومن سيقهم أو لحق بهم.

الفن والدراسة بالأزهر

وأشار إلى أنني لا أعتقد أن الزى" العمامة والجبة" يمكن أن يقف حائلًا بين الفنان ودراسته، ولاحق لرجال الأزهرى فى أن يعيبوا على الظهور بهذا الزى على المسرح خاصة وأن "العمامة والجبة" زى شائع بين عامة الناس.

جريمتي إني غنيت

وأوضحت المجلة أن هذا الرأى لم يعجب رجال الأزهر فأرسلوا بالشيخ منقولًا إلى قنا، مبعدأ عن القاهرة حيث يمارس فنه الموسيقى، على أنه مرض ولم ينتقد سألنا الشيخ الأزهري، لكن الشيخ عبدالمجيد لم ينفذ القرار عقب صدوره لأنه أدعى المرض، وتساءل ما الجريمة التي ارتكتبها، وكان غاضبًا جدًا لما فعله مشايخ الأزهر.

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