الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

لماذا هجم رجال الأزهر على الشيخ عبدالمجيد سليم؟.. اعرف القصة

الشيخ عبد المجيد
الشيخ عبد المجيد

حياة مشايخ وأئمة الأزهر مليئة بالأسرار والكواليس ومن ضمن هؤلاء المشايخ الشيخ الأزهري عبدالمجيد سليم، الذي ضبط متلبسًا بالغناء على مسرح عابدين ونقل إلى قنا عقابًا له على هذه الغلطة التى تتنافى وتقاليد الشيوخ الأجلاء، وذلك بحسب ما جاء في مجلة الكواكب.

أشارت المجلة إلى أن جريمة الشيخ عبد المجيد سليم تتلخص فى نظر من نقلوه إلى ظهر على المسرح وسط 50 شابا وفتاة يكونون فرقة “الكورال “ التى انشاتها مصلحة الفنون لتكون نواة لفرقة أوبرا مصرية، واختارت أفرادها ممن يتميزون بالقدرة والاحساس والموسيقى. 

مقطوعات صوتية غريبة بالإيطالية 

لم يغن الشيخ أغنية “قوللى عملك ايه قلبى”  أو” يا أمه القمر عالباب” أو “ياشاغلنى وقلبك خالى”، لكنه كان يقود المجموعة بمقطوعات صوتية غريبة بالإيطالية كان الوحيد بين أفرادها يرتدى زى الشيوخ، "العمامة والجبة”. 

وجمع بين الدراستين الموسيقى والدراسة الأزهرية وكان الأول دائمًا فى كل امتحان حتى أتم الدراستين، وقال الشيخ الأزهرى يدفع عن نفسه هذه التهم: الموسيقى لغة عالمية وفن لايتنافى مع الدين أو الأخلاق، فن لم يحرمه القرآن ولم تمنه الشريعة بل أن الكثير من الأحاديث النبوية الشريعة تؤيد الموسيقى، وكان آل بيت الرسول والخلفاء الراشدون يدعون لها ويسمعونها دائما.

وتابع "وقد تحبرت فى الموسيقى عن هواية، وتعمقت فيها عن أسس وضعها قادة هذا الفن فى العالم كببتهوفن وموزار وباخ ومن سيقهم أو لحق بهم.

الفن والدراسة بالأزهر

وأشار إلى أنني لا أعتقد أن الزى" العمامة والجبة" يمكن أن يقف حائلًا بين الفنان ودراسته، ولاحق لرجال الأزهرى فى أن يعيبوا على الظهور بهذا الزى على المسرح خاصة وأن "العمامة والجبة" زى شائع بين عامة الناس.

جريمتي إني غنيت

وأوضحت المجلة أن هذا الرأى لم يعجب رجال الأزهر فأرسلوا بالشيخ منقولًا إلى قنا، مبعدأ عن القاهرة حيث يمارس فنه الموسيقى، على أنه مرض ولم ينتقد سألنا الشيخ الأزهري، لكن الشيخ عبدالمجيد لم ينفذ القرار عقب صدوره لأنه أدعى المرض، وتساءل ما الجريمة التي ارتكتبها، وكان غاضبًا جدًا لما فعله مشايخ الأزهر.

اقرأ ايضًا:

«صديقي العزيز أرجوك أن تحضر لرؤيتي».. نص رسالة الأميرة نازلى للشيخ محمد عبده

مشايخ وأئمة الأزهر الشيوخ الأجلاء الشيخ الأزهري عبدالمجيد سليم المسرح فرقة “الكورال الموسيقى أغنية “قوللى عملك ايه قلبى” مقطوعات صوتية الموسيقى والدراسة الأزهرية

مواد متعلقة

القارئ الشيخ محمد رفعت.. "قيثارة السماء" الذى فقد بصره فى عمر سنتين

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

"مات من الزعل".. تحقيقات موسعة فى مصرع أستاذ جامعى بالقطامية

بعد طرح البصل بالمجمعات الاستهلاكية.. مواطنون: "الدولة حاضرة وقت الأزمات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟