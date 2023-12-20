رئيس مرسى مطروح: استكمال رصف منطقة شوارع العمدة فرج وخلف المدرسة الصناعية وعزبة العسكر

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن استكمال رصف منطقة شوارع العمدة فرج وخلف المدرسة الصناعية وعزبة العسكر، لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أعمال رصف الشوارع

وتابع عبد المجيد، أعمال رصف شوارع عزبة العجارمه من ناحية مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن طالب ضمن خطة الرصف 2023-2024، بالتزامن مع إقامة أرصفة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.

تركيب الانترلوك

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك، ووضع طبقة الأساس لشوارع السواني البحرية، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيدًا لأعمال الرصف، وجاري تركيب بالبلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.

الخطة الاستثمارية

وأشار رئيس المدينة إلى الانتهاء من رصف بعض شوارع عزاز وربطه بشوارع مساكن اللوكس حتى كلية التربية وشارع التهريب، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحلة أولى بالخطة الاستثمارية وجاري العمل على قدم وساق لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي، لشوارع الملح وأحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، لتحسين مستوى أداء التيار الكهربائي والإنارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء.

خطة الرصف والكهرباء

وأكد رئيس المدينة، وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوى التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الأهالي بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية لكي تليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها وإلا سيتم تعرض المتسبب في إتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية، مؤكدا أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل على خدمة أهالى مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في إطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة.