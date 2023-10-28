السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح: تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية

تعقيم وتطهير محطة
تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن مواصلة الأعمال اليومية للتعقيم والتطهير للأسواق وتجمعات المواطنين بالمواقف والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية التي يتردد عليها الجماهير، وذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

- تطهير وتعقيم محطة سكة حديد مرسى مطروح

وأوضح "عبدالمجيد" تطهير وتعقيم محطة سكة حديد مرسى مطروح ومجمع المحاكم ومكاتب البريد والسنترال، ضمن الأعمال اليومية لقسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة، مؤكدا مواصلة استمرار حملات رش المبيدات بالأحياء والعزب ومقالب وصناديق القمامة مع جهود النظافة العامة.

وأشار إلى الاستجابة لشكاوى وبلاغات المواطنين برش المبيدات بالأحياء السكنية والعزب ضمن جهود المدينة في القضاء على الحشرات والأوبئة في تجمعات القمامة، مناشدًا الأهالي التعاون مع جهاز النظافة لظهور المدينة بالشكل الحضاري حفاظا على صحة الجميع.

 

تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية

تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية
تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية
تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية
تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية
تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية
تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية
تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية
تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد والمصالح الحكومية
مطروح المصالح الحكومية اللعقيم والتطهير مدينه مرسي مطروح تجمعات المواطنين

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