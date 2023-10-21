السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع مشروعات البنية التحتية بالمناطق المتضررة من السيول

رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح

تابع عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، ميدانيًا، الحالة العامة لبعض الشوارع التي تعرضت لهبوط أرضي بمنطقة الكيلو ٤ خلف الإذاعة نتيجة السيول والأمطار الغزيرة، التي تأثرت بها مشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية بشكل عام بالشوارع، يرافقه المهندس محمد العشري، مدير مديرية الطرق بمطروح مع الشركة المنفذة.

ووجّه رئيس مدينة مرسي مطروح بسرعة التعامل مع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة خاصة بالمناطق التي تضررت من السيول والأمطار الغزيرة بمنطقة الكيلو ٤ وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق والجهات المعنية طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

إزالة المعوقات 

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.

وأعلن رئيس المدينة عن الانتهاء من رصف الشوارع المتفرعة والمحيطة بعمارات اللوكس وشارع عزاز لخدمة أهالي المنطقة، الذي ربط شارع الجلاء مرورا بشارع عزاز والشوارع المتفرعة والمحيطة بعمارات اللوكس حتي شارع التهريب، تنفيذ الشعبة الهندسية، موجها النداء لسكان المنطقة بالحفاظ على أعمال الرصف لضمان ظهور المنطقة بالشكل الحضاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن متابعة أعمال حالة البنية التحتية والشوارع بمنطقة الكيلو ٤ والمشروعات الجارية بنطاق المدينة.

رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح
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