رئيس مدينة مرسي مطروح يعلن أسماء المخالفين في التعديات علي أراضي الدولة لتوفيق أوضاعهم

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن أسماء المواطنين الصادر ضددهم الإجراءات القانونية في مخالفات المباني والبناء العشوائي والتعدي علي أراضي أملاك الدولة من خلال الإدارة الهندسية، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم.

_ أسماء لم يستدل عليها

وأكد رئيس المدينة أن الاسماء التي لم يستدل عليهم من خلال الخطابات البريدية وقسم شرطة مطروح الصادر ضدهم قرارات صادرة، عليهم سرعة التوجة إلي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتقديم المستندات الدالة تجاه القرارات الصادرة ضد الاسماء بالكشوفات لبحثها، لتوفيق أوضاعهم.

_ بحث المستندات وتعديل القرارات

وأوضح عبد المجيد بأنه تم بحث العديد من المستندات وتعديل القرارات بتقديم ما يفيد بصحة المباني الصغيرة والعقارات من حيث وجود تراخيص أو تصالح من عدمه، ضد الأشخاص الصادر ضددهم اجراءات قانونية، وقد استفاد منها العديد من المواطنين بعد تقديم الافادات اللازمة المطلوبة.

_ القانون رقم 144 لسنة 2017

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح إدارة الأملاك بإعداد كشوفات والتنسيق مع المركز الإعلامي لنشر وإعلام المتقدمين بسرعة التوجة الآتي أسمائهم بالكشوفات الي إدارة الأملاك لإجراء المعاينات علي الطبيعة، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_ مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري



وأكد عبد المجيد بأنه يتم مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري، والتي تسفر عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات وكان أهمها، تحديد مواعيد للمعاينات، وتوفير خرائط مساحية، وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة، والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات الأراضي لتحويلها من زراعي لمباني ويتم نشرها علي الصفحة الرسمية لمدينة مرسي مطروح .

_ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين المعلن عنهم بالكشوفات سرعة التوجة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عبر شباك مندوب الاملاك لتسليم الاستيفاءات، تفاديًا لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استيفاء الاوراق.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة مخاطبة المواطنين لاستفياء ملفات طلبات الشراء بادارة الأملاك بمجلس مدينة مرسي مطروح لاستكمال إجراءات التقنين.