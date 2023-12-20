اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه فى الهرم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو عشرة ونصف،اليوم الأربعاء محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته في الهرم.

كانت النيابة العامة أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر للمحاكمة.

وتبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة وفي 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما - مشادة؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه.

واقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فطعنها المتهم.