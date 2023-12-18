الإثنين 18 ديسمبر 2023
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حوادث

أبرز الاتهامات الموجهة لـ"عصابة المركزى": جوازات سفرهم مزورة

المستشار محمد الجندي
المستشار محمد الجندي واعضاء الهيئة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، الحكم على عصابة الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة تهريب 36 مهاجرا إلى  إيطاليا والنمسا والأردن، وذلك بتزوير محررات رسمية ثابت بها عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120 ألفا و220 ألفا للمهاجر المهرب 
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: 
1 - " م.م  . ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات. 
2 - " م.م. ع" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات. 
3 - " ح. م.ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات. 
4 - " ا. ر. ع".
5 - " ع. ر. ج".

ويصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد صبري.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين دبروا انتقال المهربين بطريقة غير شرعية من جمهورية مصر العربية إلى كل من دول إيطاليا والنمسا والأردن من أجل الحصول بصورة  مباشرة علي منفعة مالية تتراوح بين 120 ألفا الي 220 ألفا للمهاجر المهرب، حيث استغل المتهمون من الأول إلى الثالث وظائفهم العمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات في إصدار جوازات سفر خاصة ولمهمة ثابت بها عمل المهاجرين المهربين بالجهاز على خلاف الحقيقة، وبموجب تلك الجوازات تمكن المهاجرون من دخول الدول دون الحصول على تأشيرة، وعقب الوصول أتلف المتهمون تلك الجوازات لإخفاء جريمتهم، وقد ارتكبوا تلك الجريمة بواسطة الجماعة الإجرامية المنظمة.

أمر الإحالة

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بتقليد بواسطة غير الخاتم إحدى الجهات الحكومية، وهي الجهاز المركزي للمحاسبات واستعملوه بأن مهروا المحررات المزورة مع علمهم بتقليده، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية " قراري سفر منسوبين إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقمي 709ّ و 711 لسنة 2022"، وذلك بأن اتفقوا مع مجهول وأمدوه ببيانات المهاجرين المهربين المطلوب إثباتهم بها على أساس عملهم بالجهاز وإيفادهم للخارج منه في مهام رسمية على خلاف الحقيقة واصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة ووقع بإمضاءات نسبها زورا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمختصين باعتمادها كصورة طبق الأصل.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثالث تسميا في تذكرة مرور باسم غير اسمهما الحقيقي بأن تسمي الأول باسم "م. ص. ع" في جواز السفر لمهمة رقم M00048341 الصادر له وتسمي المتهم الثالث باسم " م. ا. ا" في جوازي السفر لمهمة الصادرين له رقمي M00042966 - و M00050501.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث استعمل تذكرة مرور ليس له جوازي سفر رقمي M00042966 - وM00050501 بأن استخدمها في السفر بها إلى دولتي النمسا وإيطاليا بتاريخي 24 / 9 / 2019.، 16 / 4 /ّ 2022.
 

محكمة جنايات الحكم عصابة الجهاز المركزى للمحاسبات محررات رسميه المهاجرين

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