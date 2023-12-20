اليوم أولى جلسات محاكمة عاطل ابتز فتاة في الزاوية الحمراء

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بابتزاز فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية، إذا لم تدفع مبالغ مالية له مقابل عدم النشر.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بدائرة قسم الزاوية الحمراء محافظة القاهرة، هدد المجني عليها "أ. ع"، واستولى منها على مبالغ مالية مملوكة لها، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهامها بمشروع كاذب، وهو شراء مسكن لإتمام الزواج بها على خلاف الحقيقة.

فوقعت ضحية الاحتيال اعتقادا منها بصحة مزاعمه، فسلمته أموالها بناء على ذلك الاحتيال، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنشأ حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تحصل علي صور خاصة للفتاة وهددها بنشرها عبر المواقع الإباحية، وإرسالها لأهلها مساوما إياها علي أن تدفع له مبلغ 30 ألف جنيه مقابل عدم نشرها والتشهير بها.