الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جلسة حكي «أنس الوجود» في بيت المعمار المصري.. السبت المقبل

جريدة الدستور

يقيم بيت المعمار المصري، يوم السبت 23 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 10 صباحًا، جلسة الحكي التفاعلية الشهرية بالتعاون مع مبادرة خميرة الحكايات والحكواتي محمد رمضان حسين  تحت عنوان "حكاية أنس الوجود" وعرض تاريخي لأسطورة إيزيس وأوزوريس ونشأة مصر ونيلها.

تتناول الجلسة تطور الحكاية في العصور التالية وظهورها في حكايات ألف ليلة وليلة بقصة أنس الوجود وحبيبته المحبوسة في قصر جزيرة جبل الثكلى. 

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«حكاية مهندس الفقراء».. جلسة حكي تفاعلية في بيت المعمار المصري

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معرض فني وندوات.. أجندة فعاليات بيت المعمار المصري خلال ديسمبر 2023

ويقول بيت المعمار المصري: سنحكي أيضًا عن عمارة المعابد في مصر القديمة مع شرح مبسط لمعبد إيزيس بجزيرة فيله وقصة فكه وإعادة تركيبه، كما سنستخدم بعض أدوات الحكي التفاعلي والألعاب والأنشطة التي توضح الحكايات للمشاركين.

الفئة العمرية


من 8 إلى 14 سنة (والكبار حتى ١٠٠ سنة) 

وكانت مبادرة خميرة الحكايات بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وبيت المعمار المصري، قد قدموا جلسة حكي تفاعلية تحت عنوان "حكاية مهندس الفقراء"، الشهر الماضي.

وقدمت الفاعلية عرضًا تاريخيًا لسيرة المعماري حسن فتحي، أحد أشهر مهندسي مصر المعماريين، الذي قدم العديد من التصاميم البسيطة والفعالة وقليلة التكلفة، واهتم بتحسين مستوى معيشة الفقراء حتى أطلق عليه لقب مهندس الفقراء.
 

بيت المعمار المصري:

يمثل بيت المعمار المصري  نموذجا فنيا لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي)، ويسمى متحف العمارة، والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

وقد اتخذ وزير الثقافة قرارا رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على  تخصيص "منزل على لبيب" (أثر رقم 496)  ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

ويوثق البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

وأيضا يضم البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية،  فهو مركزًا للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية وغيرها من الفاعليات الثقافية الهامة، التي تخدم أهل المنطقة.

جلسة الحكي أنس الوجود بيت المعمار المصري خميرة الحكايات المعماري حسن فتحي

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