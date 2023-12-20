الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فرقة "حبايبنا" يطربون جمهور بيت السحيمي غدا الخميس

حفل غنائي
حفل غنائي

ينظم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمى بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فى السابعة مساء، غدا الخميس الموافق 21 ديسمبر حفل غنائى لفرقة (حبايبنا).

تتميز الفرقة بالتنوع في الأداء الغنائي حيث تقدم مونولوجات إسماعيل يس ومحمود شكوكو وآخرين، كما تقدم أغاني العشرينات منها أغاني صالح عبدالحي ورتيبه أحمد في شكل اسكتش غنائي كوميدي، بالإضافة إلى الأغاني الطربية المصرية لـ سيد درويش، زكريا أحمد، سيد مكاوي، فيروز والأغانى التى لحنها الشيخ إمام عيسى وكتب معظمها الشاعر أحمد فؤاد نجم.

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عن فرفة "حبايبنا"

الفرقة تتكون من 7 أفراد وتأسست عام 2002، شاركوا في العديد من الاحتفالات والمهرجانات الفنية الدولية والعربية والمصرية  منها: حفلين بـ بيروت في مسرح المدينة، مهرجان بيت ثقافات العالم ببرلين، مهرجان الفوانيس المسرحي والحنونه بالأردن، دار الأوبرا المصرية ومسرح الهناجر، كما قدمت عروض لمنظمة اليونيسيف واليونسكو في اليوم العالمي للإيدز.

عن بيت السحيمي

يقع بالدرب الأصفر المتفرع من شارع المعز لدين الله، ويعد البيت نموذجًا فريدًا من نماذج عمارة البيوت السكنية الخاصة بل أنه البيت الوحيد المتكامل الذي يمثل عمارة القاهرة في العصر العثماني في مصر، ويتكون من قسمين، القسم الجنوبي أنشأه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي في سنة 1648م، أما القسم الشمالي فقد أنشأه الحاج إسماعيل شلبي في سنة 1796م، وجعل من القسمين بيتًا واحدًا وسمي بيت السحيمي نسبة إلى الشيخ أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالأزهر وهو آخر من سكن فيه.

ويشتمل البيت على عدة قاعات تتألف كل منها من إيوانين بينهما دورقاعة يتوسط بعضها فسقية من الرخام ولبعض أسقف القاعات مناور يعلوها شخشيخة خشبية، وكسيت جدران بعض القاعات من أسفل بوزرات الخشب المزخرف على هيئة بلاطات القيشاني وكسيت الأرضيات بالرخام، وبقاعات البيت مشربيات ونوافذ من الخشب الخرط ودواليب وبالبيت كتابات أثرية تشتمل على تاريخ الإنشاء والمنشئ وقصيدة البردة للأمام البوصيري، ويعتبر هذا البيت من أجمل آثار القاهرة التاريخية وقد صدر قرار بتحويل  بيت السحيمى إلى مركز للإبداع الفنى تابع لصندوق التنمية الثقافية بعد ترميمه وإعادة افتتاحه عام 2000 م ليكون مركز إشعاع ثقافى وفنى فى منطقة الجمالية.

بيت السحيمي صندوق التنمية الثقافية ديسمبر حبايبنا شارع المعز

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