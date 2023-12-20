متحدث التعليم: الوزير يفاجئ المدارس بـ"فرق تفتيش" ويؤكد جاهزية التابلت للامتحانات (فيديو)

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عن توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي لتشكيل فرق تفتيش ومتابعة لزيارة المدارس بشكل مفاجئ والتأكد من جودة الأداء والالتزام بالتكليفات الوزارية والحد من ظاهرة الغياب بين الطلاب والمعلمين.

وأوضح "زلطة"، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC"، أن الوزارة أنهت استعداداتها لتطبيق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وأنه تم تسليم التابلت للطلاب وتدريبهم على كيفية استخدامه والدخول إلى منصة الامتحان، مؤكدا أنه في حالة عدم جاهزية أي مدرسة من الناحية التكنولوجية سيتم تحويل الامتحان إلى ورقي.

وأكد أن الوزارة تسعى للتواصل مع الرأي العام وأولياء الأمور والرد على استفساراتهم بسرعة، مشيرا إلى أن هناك بعض الإجراءات الضرورية لضمان جاهزية المدارس ومراجعة نسب تسليم التابلت.