نقطة تحول.. قصواء الخلالى تعلق على لقاء السيسى بمرشحى الرئاسة (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن لقاء الرئيس السيسي في قصر الاتحادية بمرشحي الرئاسة السابقين يعكس التقدير العالي الذي يحمله الرئيس لتاريخ مصر ولقياداتها السياسية، وكذلك للمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

أشارت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC" إلى أن المرشحين الرئاسيين أبدوا امتنانهم للرئيس السيسي على دعوته لهم، وتقديمهم التهنئة له على فوزه بولاية ثانية، وتأكيدهم على دعمهم للدولة المصرية ولرؤية الرئيس للتنمية والاستقرار، فقد عرض المرشحون أيضا برامجهم ورؤاهم السياسية التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين.

واختتمت الخلالي بالتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل نقطة تحول في المشهد السياسي المصري، ويؤكد نجاح الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي مع الأحزاب والقوى السياسية، والذي ساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة والتعاون بين مختلف الفرقاء.