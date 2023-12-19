الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقطة تحول.. قصواء الخلالى تعلق على لقاء السيسى بمرشحى الرئاسة (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن لقاء الرئيس السيسي في قصر الاتحادية بمرشحي الرئاسة السابقين يعكس التقدير العالي الذي يحمله الرئيس لتاريخ مصر ولقياداتها السياسية، وكذلك للمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

أشارت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC" إلى أن المرشحين الرئاسيين أبدوا امتنانهم للرئيس السيسي على دعوته لهم، وتقديمهم التهنئة له على فوزه بولاية ثانية، وتأكيدهم على دعمهم للدولة المصرية ولرؤية الرئيس للتنمية والاستقرار، فقد عرض المرشحون أيضا برامجهم ورؤاهم السياسية التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين.

واختتمت الخلالي بالتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل نقطة تحول في المشهد السياسي المصري، ويؤكد نجاح الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي مع الأحزاب والقوى السياسية، والذي ساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة والتعاون بين مختلف الفرقاء.

عبدالفتاح السيسي قصر الاتحادية تاريخ مصر الرئيس الانتخابات في المساء مع قصواء قصواء الخلالي المرشحين المرشحين الرئاسيين السيسي الأحزاب القوى السياسية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى