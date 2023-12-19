جوارديولا يتحدث عن الأهلي بعد التأهل لنهائي المونديال وموقعة فلومينينسي

علق بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على انتصار فريقه اليوم على حساب أوراوا الياباني، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت علي ملعب الملك عبدالله الرياضية" الجوهرة المشعة".

وقال بيب جوارديولا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لقب كأس العالم للأندية هو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن مانشستر سيتي، وسنعمل على حصد هذا اللقب، ونسير في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي".

وتابع:" خطتنا أن ننام ونتعافي في الوقت الحالي من مواجهة أوراوا الياباني، من أجل اللقاء القادم أمام فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية".

وواصل:" لم أشاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي، الفريق أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل، أعرف عنهم الكثير وأعلم أن لهم جماهير كبيرة في مصر".

وعن إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي:" أكد بيب أنه سعيد في هذا النادي، ولديه الرغبة في البقاء دائما بأكبر قدر داخل هذا النادي الكبير، خاصة وأن النادي يمتلك إمكانيات كبيرة".

وسيواجه سيتي في نهائي البطولة، فريق فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل للدور ذاته بعد الفوز على الأهلي 2 -0 أمس الاثنين، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.