محمد سلماوى: انتخابات 2024 من أهم الاستحقاقات التى مرت على مصر

قال المفكر الكبير محمد سلماوي إن الانتخابات الرئاسية هذه المرة من أهم الانتخابات التي مرّت خلال السنوات الماضية كلها، مؤكدًا أن الانتخابات التي جاءت بعد سقوط الإخوان كانت مهمة ولكن انتخابات 2024 لا تقل عنها أهمية بل تكاد توازيها.

أضاف سلماوي، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية dmc، أن انتخابات 2014 كانت مهمومة بشأن داخلي وهو خلاصنا من حكم الإخوان ولكن انتخابات 2024 أهميتها تنبع من أنها كانت مدفوعة ومهمومة بشأن خارجي قومي غاية الأهمية، وهو التهديدات التي تواجهها مصر على حدودها الشرقية.

أشار إلى أنه يرى أن من انتخب لم يكن يدلي بصوته في اختيا رالرئيس القادم ولكن اختيار موقف مصر في القضية الفلسطينية، حيث أعلنت مصر رفضها منذ البداية لقضية التهجير لسيناء ورفضها لمشروع تصفيته القضية الفلسطينية، وللحفاظ على الأمن القومي المصري المعني بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي.