الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمي: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية "يجب أن تدرّس"

طارق فهمي
طارق فهمي

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن السياسة والاقتصاد مرتبطان ببعضهما ونتأثر سلبيًا بما يجري حولنا في السياسة وقناة السويس ومصادر الدخل المصري.

أضاف فهمي، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن حالة الزخم التي جعلت هناك مشاركة كبيرة للمواطنين في الانتخابات بكثافة، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات يجب أن تدرّس حيث إن نسبة المشاركة الكثيفة متعلقة بمزاج المصريين، لحجم التحدي والمخاطر المرتبطة بمسار الدولة المصرية ومستقبلها.

الأولوية الأولى هي مواجهة التحديات والمخاطر

وأكد أن مصر بعد الانتخابات وتولي الرئيس ولاية جديدة لا بد أن يكون هناك سياسات مرتبطة بحالة الزخم الكبيرة والمشاركة بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن الحكومة إذا استمرت فإن الأولوية الأولى لمصر هي مواجهة التحديات والمخاطر والمشاكل الاقتصادية وكتلة المعيشة والسلع الاستراتيجة، والحكومة عملت في ظروف صعبة واجتهدت في الكثير من النقاط واليوم سنكمل على ذلك.

الانتخابات تدرس نسبة المشاركة مزاج المصريين مواجهة التحديات المخاطر

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