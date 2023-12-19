الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نادى القضاة يُشيد بجهود "الوطنية للانتخابات" للإشراف على الانتخابات الرئاسية

نادي قضاة مصر
نادي قضاة مصر

تقدم نادي قضاة مصر ببالغ التقدير للهيئة  الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض وجهازها التنفيذي، برئاسة المستشار أحمد البنداري رئيس الاستئناف وأعضاء الهيئة على الجهد الكبير في إدارة انتخابات الرئاسة 2024 لتظهر بتلك الصورة المشرفة التي شهد بها الشعب المصري والجهات المحلية والدولية التي راقبت الاستحقاق الدستوري. 

وتمنى نادي قضاة مصر خالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

رئيس مجلس النواب يُشيد بالإشراف القضائي 

كان قد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مع بداية الجلسة العامة، بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال جبالي في كلمته: طالعنا بمزيدٍ من الفخر على مدارِ الأيامِ القليلةِ الماضيةِ عمليةَ التصويتِ في الانتخاباتِ الرئاسية، والتي عكست صورةً أنبأت ملامحُها عن مدى حكمةِ ووعيِّ شعبِ مصرَ العظيم، صاحبِ الحضارةِ والتاريخِ العريق، كما أنبأت عن مدى إدراكِه، وبكلِ حصافةٍ، لكيفيةِ الدفاعِ، بكلِّ السبلِ، عن وطنِه ومقدراتِه، فقد حرصَ على المشاركةِ الإيجابيةِ، غير المسبوقةِ، في الانتخاباتِ الرئاسيةِ، ساعيًا لبناءِ مستقبلِ وطنِه.

نادي قضاة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد البنداري رئيس الاستئناف انتخابات الرئاسة المصرية

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