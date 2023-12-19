محافظ الإسماعيلية يشكر أعضاء الجهاز التنفيذي على دورهم المشرف خلال الانتخابات الرئاسية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة أعمال الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالإضافة للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، والأجهزة التنفيذية المختلفة من مياه الشرب والصرف الصحي، الحماية المدنية، الكهرباء، الصحة، والإسعاف، فيما يخص قطاع الطوارئ والأزمات والإغاثة.

حضر الاجتماع كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مدير الحماية المدنية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وكيل وزارة الصحة والسكان، وممثلي مرفق الإسعاف وشركة كهرباء القناة.

المحافظ يقدم الشكر للأجهزة التنفيذية

ووجه المحافظ الشكر لمختلف الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية، لمجهودهم خلال الأيام الماضية والظهور بمظهر مشرف خلال اصطفاف سيارات ومعدات مراكز الإسماعيلية المختلفة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وأكد على ضرورة الاهتمام بعمل الصيانة الدورية لكافة السيارات والمعدات بكافة الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختلفة، لمواجهة أي أحداث طارئة قد تحدث.

كما وجَّه المحافظ، الشكر لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي لما قدموه من عون، وما بذلوه من جهد، في تنظيم مقار اللجان على مستوى دوائر المحافظة بمراكزها المختلفة، قبل بدء فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، وخلال إجراء فعاليتها، وعقب الانتهاء منها، وتكثيف لأعمال النظافة، وتوفير الأجواء الملائمة لكل مكونات العملية الانتخابية، كذلك رفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية والميادين، وتوفير كافة خدمات المرافق باللجان الانتخابية، منذ انطلاق التصويت وحتى الانتهاء منها، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بالانتخابات الرئاسية.

وأكد “بشارة” أن أهالي الإسماعيلية قدموا صورة وطنية وحضارية رائعة، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، وسط أجواء احتفالية لم تشهدها المحافظة من قبل، مما يثبت بصورة واضحة وعيهم بضرورة الحفاظ على وطنهم ومكتسباتهم السياسية، في إطار ديمقراطي حر، مقدمًا الشكر ومثمنًا دور مختلف الجهات المشاركة في نجاح الانتخابات الرئاسية 2024، على أرض الإسماعيلية.