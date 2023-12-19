الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة صنداونز

بيراميدز وصنداونز
بيراميدز وصنداونز

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة صنداونز والتي انتهت منذ قليل بفوز الفريق الجنوب افريقي ماميلودي صن داونز على نظيره فريق بيراميدز في اللقاء الذي جمعهما باستاد الدفاع الجوي بمصر بنتيجة هدف دون رد ليتصدر صن داونز ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وتجمد رصيد فريق بيراميدز عند النقطة الرابعة بعد خوضه لأربعه مباريات نجح في أن يحقق الفوز في مباراة بينما هزم في مباراتين وتعادل في مباراة ليحل في المركز الثالث متساويا مع صاحب المركز الرابع فريق نواذيبو.

الترتيب

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

+/-

النقاط

1

صن داونز

4

2

1

1

4

1

3

7

2

مازيمبي

4

2

1

1

3

1

2

7

3

بيراميدز

4

1

1

2

1

3

-2

4

4

نواذيبو

4

1

1

2

2

5

-3

4

مشوار بيراميدز في أفريقيا

أما فريق صن داونز فتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وهزم في مباراة متساويا مع فريق مازيمبي صاحب المركز الثاني في النقاط.

وكان فريقي صن داونز وبيراميدز قد تواجهها في لقاء الذهاب باستاد لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا والذي انتهى بالتعادل السلبي، وبهزيمة اليوم ازداد الأمر صعوبة على فريق بيراميدز لاجتياز دور المجموعات وأصبح يتطلب منه المزيد من الانتصارات خلال اللقاءين المقبلين أمام فريق مازيمبي ونواذيبو.

وحقق بيراميدز في الجولة الأولى لدور المجموعات الفوز في مباراة الذهاب على فريق مازيمبي بنتيجة هدف نظيف بينما تلقى هزيمة في مباراة الجولة الثانية من فريق نواذيبو بهدفين نظيفين وتعادل سلبيا مع صن داونز في المباراة الماضية وتلقى الهزيمة الثانية له في مباراة اليوم.

الأهلي وبيراميدز يمثلون مصر في افريقيا 

ويمثل فريقي النادي الأهلي وبيراميذز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية حيث يتصدر المارد الأحمر مجموعته برصيد 5 نقاط بعد خوض 3 مباريات 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الترتيب

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

+/-

النقاط

1

الأهلي

3

1

2

0

4

1

3

5

2

شباب بلوزداد

3

1

1

1

4

2

2

4

3

ميدياما

3

1

1

1

3

5

-2

4

4

يانج افريكانز

3

0

2

1

2

5

-3

2


 

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا مجموعة بيراميدز دورى ابطال افريقيا مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا الاهلى ترتيب مجموعة بيراميدز

مواد متعلقة

صن داونز يتغلب بصعوبة على بيراميدز ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال

سيمبا يتغلب على الوداد بهدفين ويقربه من توديع دورى الأبطال

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى