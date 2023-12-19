ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة صنداونز والتي انتهت منذ قليل بفوز الفريق الجنوب افريقي ماميلودي صن داونز على نظيره فريق بيراميدز في اللقاء الذي جمعهما باستاد الدفاع الجوي بمصر بنتيجة هدف دون رد ليتصدر صن داونز ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وتجمد رصيد فريق بيراميدز عند النقطة الرابعة بعد خوضه لأربعه مباريات نجح في أن يحقق الفوز في مباراة بينما هزم في مباراتين وتعادل في مباراة ليحل في المركز الثالث متساويا مع صاحب المركز الرابع فريق نواذيبو.

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 صن داونز 4 2 1 1 4 1 3 7 2 مازيمبي 4 2 1 1 3 1 2 7 3 بيراميدز 4 1 1 2 1 3 -2 4 4 نواذيبو 4 1 1 2 2 5 -3 4

مشوار بيراميدز في أفريقيا

أما فريق صن داونز فتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وهزم في مباراة متساويا مع فريق مازيمبي صاحب المركز الثاني في النقاط.

وكان فريقي صن داونز وبيراميدز قد تواجهها في لقاء الذهاب باستاد لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا والذي انتهى بالتعادل السلبي، وبهزيمة اليوم ازداد الأمر صعوبة على فريق بيراميدز لاجتياز دور المجموعات وأصبح يتطلب منه المزيد من الانتصارات خلال اللقاءين المقبلين أمام فريق مازيمبي ونواذيبو.

وحقق بيراميدز في الجولة الأولى لدور المجموعات الفوز في مباراة الذهاب على فريق مازيمبي بنتيجة هدف نظيف بينما تلقى هزيمة في مباراة الجولة الثانية من فريق نواذيبو بهدفين نظيفين وتعادل سلبيا مع صن داونز في المباراة الماضية وتلقى الهزيمة الثانية له في مباراة اليوم.

الأهلي وبيراميدز يمثلون مصر في افريقيا

ويمثل فريقي النادي الأهلي وبيراميذز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية حيث يتصدر المارد الأحمر مجموعته برصيد 5 نقاط بعد خوض 3 مباريات

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 الأهلي 3 1 2 0 4 1 3 5 2 شباب بلوزداد 3 1 1 1 4 2 2 4 3 ميدياما 3 1 1 1 3 5 -2 4 4 يانج افريكانز 3 0 2 1 2 5 -3 2



