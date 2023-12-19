صن داونز يتغلب بصعوبة على بيراميدز ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال

تغلب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

هدف اللقاء الوحيد سجله تيبو موكوينا من صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة 17 سكنت يمين أحمد ميهوب حارس بيراميدز.

الفوز جعل صن داونز يتصدر مجموعة الموت وهي الأولى بـ 7 نقاط وبفارق الأهداف عن مازيمبي الوصيف بنفس النقاط، بينما وقع بيراميدز بالمركز الثالث بـ 4 نقاط ثم يليه نواذيبو بنفس النقاط في المركز الأخير.

وفي نفس المجموعة، فاز مازيمبي الكونغولي على ضيفه نواذيبو الموريتاني 2 -0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع مازيمبي رصيده إلى سبع نقاط، فيما تجمد رصيد نواذيبو عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وسجل عمر فوفانا هدف التقدم لمازيمبي في الدقيقة 80، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.