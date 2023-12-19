مجموعة بيراميدز.. مازيمبى يتغلب على نواذيبو ويشعل الصراع على التأهل

فاز مازيمبي الكونغولي على ضيفه نواذيبو الموريتاني 2-0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورفع مازيمبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد نواذيبو عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وسجل عمر فوفانا هدف التقدم لمازيمبي في الدقيقة 80، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتقام مباراة أخرى بنفس الجولة بالمجموعة، وتجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي (المركز الثاني برصيد أربع نقاط) ومضيفه بيراميدز صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

أكثر المجموعات سخونة وتعقيدًا

المجموعة الأولى هى الأكثر سخونة وتعقيدًا نظرًا لتساوي الفرق الأربعة بيراميدز وصن داونز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني في رصيد النقاط، ولكل منها أربع نقاط، وسيلتقي مازيمبي بملعبه مع نواذيبو في الثالثة عصر اليوم، وفي حالة فوز مازيمبي سيكون بيراميدز مطالبًا بالفوز على صن داونز، للوصول للنقطة السابعة قبل مباراته الصعبة مع مازيمبي في مدينة لوبومباتشي في الجولة الخامسة.

ويعاني بيراميدز من غيابات مؤثرة في مقدمتها أحمد الشناوي حارس المرمى وإبراهيم عادل وإسلام عيسى ومحمود مرعي ورمضان صبحي للإصابة، وأسامة جلال للإيقاف بعد طرده في مباراة الجولة الثالثة أمام صن داونز.

وسيعتمد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على شريف إكرامي أو أحمد ميهوب في حراسة المرمى ومحمد الشيبي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي في الدفاع ووليد الكرتي ومهند لاشين وإبراهيم توريه في الوسط، ومصطفى فتحي وفخري لاكاي وفيستون ماييلي في الهجوم.

والمشكلة التي ستواجه جايمي باتشيكو هى عدم وجود أوراق هجومية رابحة على مقاعد البلدلاء باستثناء عبدالله السعيد ودودو الجباس ويوسف أسامة، لذلك طالب المدافعين باليقظة التامة طوال المباراة، خاصة أن حراسة المرمى تواجه مشكلة فنية، ففي حالة الدفع بشريف إكرامي ستكون المباراة الأولى له منذ 14 شهرًا وفي حالة مشاركة أحمد ميهوب القادم من غزل المحلة ستكون المباراة الإفريقية الأولى له وأمام فريق يملك أوراقًا هجومية لا يستهان بها.