الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجاعات وأوبئة.. أحمد موسى يناشد العالم لإنقاذ السودان من كارثة إنسانية (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة الأوضاع في السودان، التي تشهد أزمة إنسانية مروعة، تهدد حياة الملايين من السودانيين وتؤثر على دول الجوار، قائلًا إن السودان تعاني من مجاعة وأوبئة ونزوح وانقلابات، وإن العالم يتجاهل معاناتها.

أضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يبث على شاشة صدى البلد، أن السودان تواجه أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها، مشيرًا إلى انتشار الكوليرا في تسع ولايات سودانية، ونزوح 300 ألف سوداني من ولاية الجزيرة خلال يومين، بسبب هجوم ميليشيات مسلحة على الجيش والدولة.

وأوضح أن هناك 17 مليون سوداني يعيشون في انعدام الأمن الغذائي، و15 مليون سوداني على شفا المجاعة، و24 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وتساءل موسى عن سبب صمت العالم عن هذه الكارثة، ودعا إلى التضامن مع الشعب السوداني، ومساندته في هذه الظروف الصعبة، كما أشاد بدور مصر في استضافة 9 ملايين سوداني، وتقديم الدعم والمساعدة لهم، مؤكدًا أن مصر لا تفرق بين أبنائها وأشقائها السودانيين، وتتحمل مسئولية كبيرة في مواجهة الأزمات الإقليمية، وتحافظ على كرامة الضيوف، ولا تنشئ مخيمات لاجئين لهم.

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