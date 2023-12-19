الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل العودة على DMC.. وعدد حلقات المسلسل

شريف سلامة
شريف سلامة

مواعيد عرض مسلسل العودة على DMC محور اهتمام الملايين من عشاق الدراما العربية من مختلف دول العالم حاليا عقب تصدره التريند خلال الأيام الماضية حيث تتصاعد حدة البحث عنه منذ عرض الحلقة الأولي في شهر نوفمبر الماضي حيث تدور أحداث المسلسل في محافظات جنوب الصعيد.

مواعيد عرض مسلسل العودة على DMC

يمكن معرفة مواعيد عرض مسلسل العودة على DMC والتي تم تحديدها لتتناسب مع طبيعة حياة الملايين من المواطنين الراغبين في متابعة الأحداث خلال العرض الأول حيث تعرض عبر شاشة دي إم سي في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

ومواعيد عرض مسلسل العودة على DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم التالي وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

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أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة

تدور أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة في إطار اجتماعي ال 30 حلقة عن الصراعات في محافظات الصعيد حول آدم الشاب الصعيدي الذي تم طرده من محافظة الأقصر لعدم زواجه من ابنه عمه ويعود بعد سنوات عقب اختفاء شقيقه يحيي الذي اختفى في ظروف غامضة ليجد نفسه متورطا مع مهربين الذهب والتي بها كبار عائلات البلد التي يسكن فيها.

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أبطال مسلسل العودة

يشارك في مسلسل العودة الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنان وليد فواز والفنان أحمد والي والفنانة صفاء الطوخي والفنان حمزة العيلي والفنان عصام السقا والفنان محمد عبد العظيم والفنانة شاهيستا سعد والفنانة ولاء الشريف والفنانة سارة نور وعدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن المسلسل يحاكي الحياة اليومية في محافظة الأقصر والصراع بين العائلات بسبب العصبية القبلية وغير ذلك من المشاكل الخاصة بالمواطنين هناك وفقا للحياة والمعيشة اليومية.

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