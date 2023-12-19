وزير الرياضة يهنئ منتخب الطائرة ونادى سبورتنج بلقب إفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة بعد الفوز بلقب بطولة إفريقيا، والتغلب علي ليبيا صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أشواط نظيفة.

أشار وزير الرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى جميع المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

كما هنأ صبحي نادي سبورتنج بعد تتويجه بطلاً لبطولة إفريقيا لكرة السلة للعام الثاني علي التوالي، بعد تحقيق الفوز علي فريق KPA الكيني في المباراة النهائية.

أشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة علي مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

وتوج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا، بعدما حقق الفوز أمام ليبيا بنتيجة 3/0 في نهائي البطولة التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 19 ديسمبر الجاري.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/19

25/20

25/16

ونجح منتخب تونس في حسم المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك يحجز نسور قرطاج مقعده في بطولة العالم 2024 ليلحق بمنتخبي مصر وليبيا، بعدما ضمنا تواجدهما ببطولة العالم عقب وصولهما للمباراة النهائية.

وتأهل المنتخب المصري على حساب الكاميرون في نصف النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل ليبيا بعد الفوز على منتخب تونس 3/1.

وتضم بعثة مصر كلًا من د.يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.