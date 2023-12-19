متحدث "الري": إثيوبيا تتعمد استخدام أسلوب المراوغة بشأن ملء السد (فيديو)

أعلن المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي قد انتهت دون تحقيق أي تقدم، متهما إثيوبيا بالتعنت والتراوغ.

وأوضح غانم، في حديث هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى للحصول على اتفاق قانوني يضمن حقوقها المائية وينظم عملية ملء وتشغيل السد، مشيرا إلى أن مصر قدمت العديد من المقترحات الفنية التي تراعي مصالح إثيوبيا وتحقق التنمية المشتركة.

وأضاف غانم، أن إثيوبيا أظهرت تجاهلا لمخاوف مصر والسودان، وأنها سعت لإطالة أمد المشاورات دون الالتزام بأي توافقات سابقة، مؤكدا أن إثيوبيا قامت بتخزين ٤٢ مليار متر مكعب من المياه دون الكشف عن البيانات الإنشائية للسد.