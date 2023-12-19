محافظة القاهرة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حريق محل بـ 26 يوليو

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة وسكرتير عام المحافظة، إن حريق 26 يوليو وقع في محل أحذية بمنطقة وسط البلد.

وأوضح “عوض” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحريق لم يتسبب في أي اصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشار المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، الى أنه تم اخطار الحماية المدنية وانتقلت علي الفور وتم السيطرة على الحريق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة على حريق هائل اندلع داخل محل ملابس بمنطقة وسط البلد بشارع 26 يوليو.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في محل شهير في منطقة وسط البلد.

قوات الحماية المدنية تسيطر على النيران وتنجح في إخماده

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ونجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها، فيما تمركزت سيارات الإطفاء والإسعاف بمحيط الحريق وتمت السيطرة على الحريق.