ممثل بريطانيا أمام مجلس الأمن: "سنمنع المسئولين عن العنف ضد الفلسطينيين من دخول المملكة"

قال جيمس كاريوكي، ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن هناك "كارثة إنسانية تتكشف" في غزة، بينما لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع "الرعب الوحشي" لهجمات حركة حماس.

وخلال حديثه أمام اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا كاريوكي إلى "وقف دائم لإطلاق النار يكسر دائرة العنف"، وحث حماس على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة.

وقال إن هذا هو "السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام على أساس حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام وأمن".

وقال كاريوكي، إن المملكة المتحدة تركز على ثلاثة مجالات أولاً، يجب على إسرائيل أن تكون "هادفة ودقيقة" في أفعالها، حيث "قتل عدد كبير جدًا من المدنيين" في غزة.

ثانيًا، يجب أن يستمر العمل على زيادة حجم الدعم الإنساني إلى غزة من خلال أكبر عدد ممكن من الطرق المباشرة، ثالثًا، ستمنع المملكة المتحدة المسئولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين من دخول المملكة المتحدة.

وجد استطلاع جديد في الولايات المتحدة، أن 51% من الشباب الأمريكيين يعتقدون أن حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني هو نهاية دولة إسرائيل وتسليمها إلى حماس والفلسطينيين.

وقال 32% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤمنون بحل الدولتين، و17% يعتقدون أنه ينبغي الطلب من الدول العربية استيعاب السكان الفلسطينيين، بحسب ما نقلت قناة "i24".

ولدى سؤالهم عمن يؤيدون بالصراع أجاب نصف الشباب يؤيدون حماس، أما باقي الفئات العمرية فأيدوا إسرائيل أكثر، وأظهر أبناء جيل 65 فما فوق أن 96% يؤيدون إسرائيل مقابل 4% يؤيدون حماس.

وتعتقد الأغلبية المطلقة من الشباب في الولايات المتحدة "60%" أن هجوم حماس كان عملًا مبررًا، نابعًا من المحنة التي يعيشها الفلسطينيون، وأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضدهم.